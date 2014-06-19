Глава российского казачества: количество направленных из РФ в Украину боевиков никто не считает

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы их не провожаем, мы их не считаем», - сказал Водолацкий.

Он заявил, что Луганская и Донецкая области являются «исторической территорией великого войска донского, которая была незаконно аннексирована в 1922 году Советом народных комиссаров и была присоединена Украине».Читайте такжеВ рядах боевиков паника, «казаки» спешно покидают свои позиции - Тымчук

Водолацкий считает, что в этих областях в казачьих организациях числится около 5 тыс. казаков из числа граждан Украины. Кроме этого, а около 30 тыс. казаков из России «могут прийти и приходят» на помощь террористам.

Водолацкий заявил, что погибшие казаки хоронятся непосредственно на территории Лугакнской и Донецкой областях, так как изначально заявляют, что «хотят быть похороненными на этой земле своих предков».

При этом он заявил, что для российских казаков «нет границ» и они как «ходили по тропинкам так и ходят».

По его словам, казаки приезжают «к своим друзьям и знакомым» и защищают «родовые станицы», хотя и являются гражданами других государств.

Водолацкий также пообещал, что в случае необходимости количество «добровольцев вырастет кратно до десятков и сотен тысяч».Читайте также"Казаки" сбежали из Красного Луча и Антрацита, а ночью хотят прорваться в Россию - Тымчук

По его словам, казаки приезжают воевать на стороне террористов не только из РФ, но и Беларуси, Казахстана, Киргизии и еще более 30 стран, а вооружаются на месте.

Водолацкий заявил, что российские казаки действуют очень эффективно, хотя и бывают случаи, когда они выпивают на блок-постах, но после этого всегда проводятся расследования.