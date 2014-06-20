СНБО не опровергает и не подтверждает данные о российском десанте в Украине
13:42, 20 июня 2014Политика
0 0
Представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой не опровергает, но и не подтверждает распространенную сегодня в социальных сетях информацию о якобы высадке российских десантников в зоне проведения антитеррористической операции и в Харьковской области.
СНБО не комментирует информацию о российском десанте в Украине
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чеповой заявил на брифинге.
“Я не буду сейчас комментировать эту информацию. Мы сейчас работаем в четком формате выдачи информации. Мы сформируем ответ, поскольку наша задача - дважды-трижды в сутки обнародовать оперативную информацию. Поэтому сейчас на этот вопрос я не отвечу”, - сказал Чеповой.
Читайте такжеГенсек НАТО подтвердил новое наращивание войск РФ на границе с УкраинойТакже он добавил, что ответ на вопрос относительно высадки российских десантников возможно предоставят представители Министерства обороны сегодня в 15.00.
Он призвал журналистов “не играть в горячие новости, поскольку продолжается война”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter