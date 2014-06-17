В Донецке террористы захватили в плен журналиста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили из Донецка коллеги журналиста, с которыми он поддерживал связь до захвата.

Так, по словам журналистов, их коллега сегодня после пресс-конференции донецкого мера Александра Лукьянченко (после 11.00) подошел к зданию захваченной раннее террористами Донецкой областной прокуратуры и стал производить фотосъемку, после чего был захвачен боевиками ДНР.Читайте такжеТеррористы освободили захваченных в плен милиционеров из Енакиево

Коллеги журналиста, которые прибыли к зданию областной прокуратуры, сообщили, что в настоящее время правоохранители из Донецкого горуправления милиции ведут переговоры с террористами об освобождении журналиста.