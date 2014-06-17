"Большой вопрос", куда ушли деньги ЕС, выделенные на укрепление границ Украины - Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томбинский сказал во время Национального экспертного форума “От революции к новой стране”.

“ЕС предоставил десятки миллионов евро для того, чтобы помочь украинским пограничникам, и что мы теперь получили во время кризиса - украинские пограничники просят ЕС помочь деньгами для того, чтобы купить все. А что тогда произошло с теми десятками миллионов, которые предоставлялись украинским структурам, один большой вопрос”, - сказал Томбинский.

Читайте такжеГлавный террорист ДНР свободно пересек границу и наведался в Москве к ЖириновскомуОн отметил, что Украине необходимо решать вопрос коррупции, невыполнения обязательств, а также вопрос прозрачности.

“Очень драматичные и большие деньги Украина платит за то, что она не выполняла все то, что было нужно для создания соответствующих структур за последние 20 лет”, - добавил он.