В Харькове активисты пикетировали российское Генконсульство

Как передает корреспондент УНИАН, колонна пикетчиков с украинской символикой пришла пешим ходом к Генконсульству на улице Альминского после народного веча.

Перед дипломатическим учреждением активисты Евромайдана несколько раз спели гимн Украины, а также скандировали: «Путин – фашист!», «Путин застрелись!», «Россию - в Евросоюз!», «Кубань - это Украина!», «Раша гуд бай!», «Дещица – молодец!».

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Кроме этого, пикетчики Генконсульства спели фанатскую песню о Путине. Люди требовали прекратить Россию вмешиваться во внутренние дела Украины, остановить поддержку сепаратистских движений, а также высказывались за единство Украины.

Никто из российских дипломатов к пикетчикам не вышел. Само дипучреждение охранялась по всему периметру плотным кордоном милиции в полном снаряжении.

Пикетирование прошло без провокаций. До ближайшей станции метро участников акции протеста сопровождали несколько сотен сотрудников милиции.