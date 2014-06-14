В Донецке из плена освобожден активист Евромайдана Олег Желнаков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили его товарищи, активисты Донецкого Евромайдана.

По их словам, Желнаков находился в плену в Донецке в подвале здания захваченного областного управления СБУ. «После переговоров был освобожден Желнаков. Он был очень обессиленный, грязный, голодный, измученный. Его, конечно, там били. Сейчас он все больше молчит», - сказали собеседники УНИАН.

Активиста освободили, вернув только паспорт, но не вернули ключи от квартиры, не вернули деньги и его медицинскую карточку, справки, которые были при нем в день похищения.

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Как сообщал УНИАН, Желнаков 6 июня собирался выехать из Донецка, но вечером этого дня, около 19.20 очевидцы видели, как его насильственно заводили в захваченное террористами здание СБУ в Донецке. После этого телефонная связь с ним была прервана.

Желнаков, возглавлявший общественную организацию, которая занималась организацией внешкольной краеведческой работой, с первых дней проведения Евромайдана в Донецке был активным его участником. Также неоднократно Желнаков подвергался нападению и избиению со стороны оппонентов, а после был в списке неугодных для сепаратистов -представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики.