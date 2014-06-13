Яценюк выразил соболезнования семьям горняков, погибших в донецкой шахте из-за взрыва

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«От имени Кабинета министров и от себя лично выражаю соболезнование родным и близким шахтеров, погибших вследствие аварии, произошедшей 12 июня на шахте “Гранд Плюс”. Уголь по-прежнему дается не только тяжелым трудом, но и, к несчастью, ценой человеческих жизней», - отметил Яценюк.

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«Нет таких слов, которые могли бы унять боль матерей, жен и детей погибших, но я убежден, что они не останутся наедине со своим горем. Правительство сделает все от него зависящее, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем», - уверил премьер.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в г. Кировске Шахтерского района Донецкой области на шахте ООО "Гранд-инвест Плюс" на глубине 300 метров произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Погибли 9 горняков.