«Украинские вертолеты» работает на государственный имидж и наполняет бюджет страны

В пресс-релизе сообщается, что авиакомпания на протяжении 10-ти лет действия договоров аренды неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства. «Согласно договорам аренды в период наступления форс-мажорных обстоятельств Авиакомпания обязана вернуть вертолеты в том техническом состоянии, в котором они находятся в данный момент, за исключением агрегатов, которые являются собственностью авиакомпании. Согласно действующему законодательству Украины такие обстоятельства не наступили», - говорится в сообщении.

Были также опубликованы цифры «символической платы» за аренду вертолетов. «Украинские вертолеты» ежемесячно перечисляют в государственный бюджет 5,5 млн. грн. Только 2013 году государство получило 50,7 млн. грн. За пять месяцев текущего года в бюджет государства перечислено 32,3 млн. грн., а на конец 2014 года арендная плата будет составлять 60 миллионов гривен. Кроме того, Авиакомпания выделила благотворительную помощь Министерству обороны Украины в размере 12,5 млн. грн. на строительство жилья для военнослужащих.

Кроме финансовой помощи государству, «Украинские вертолеты» поддерживают международный имидж Украины, работая в рамках Всемирной Продовольственной программы с 2005 года, и в ООН с 2007 года. Авиакомпания завоевала доверие и уважение в миротворческих миссиях (Гаити, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Судан и Южный Судан), гуманитарных миссиях (Кения, Мозамбик, Мьянма, Сомали, Пакистан, Уганда, Южный Судан). «Только в 2013 году наши вертолетчики перевезли 112000 человек и 3200 тонн различных грузов. Всего же за все время деятельности «Украинских вертолетов» они доставили к месту назначения более 478000 раненых, беженцев и миротворцев, привезли в зоны стихийных бедствий 22000 тонн гуманитарных грузов. Наши экипажи тушили пожары в Португалии, Турции и России, а в 2007 и 2010 годах на благотворительной основе - в Украине», - сообщается в пресс-релизе.

Авиакомпания также сообщила, что все 26 вертолетов Ми-8МТВ-1 были арендованы на конкурсной основе. «На бумаге это были действующие вертолеты, на практике - металлолом. Все воздушные суда находились в неисправном состоянии и требовали капитального ремонта, полного обновления и модернизации. Чтобы поднять вертолеты в небо и поддерживать их летную годность, авиакомпания потратила более 750 млн. гривен, также закупила основные агрегаты (маршевые двигатели, главные редуктора, вспомогательные силовые установки и др.), которые являются собственностью авиакомпании и в настоящее время установлены и работают на воздушных судах», - отмечается в пресс-релизе.

Авиакомпания сообщает, что в случае прекращения договоров аренды Украина понесет значительные экономические потери. Прекратится ежемесячное постоянное поступление в бюджет средств от аренды, на оборонный бюджет 2014-2015 годов ляжет дополнительное финансовое бремя, стоимостью 670 млн. грн., связанный с необходимостью проведения капитально-восстановительного ремонта 20 из 26 воздушных судов. «Украинские вертолеты» готовы инвестировать эти средства, и уже два воздушных судна направлены на ремонт на Конотопское авиаремонтное предприятие «АВИАКОН»», - сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, аннулирование контрактов с ООН в одностороннем порядке нанесет ущерб международному авторитету Украины и поставит под сомнение способность страны выполнять международные обязательства, а также приведет к убыткам и штрафным санкциям, возмещение которых будет возложено на инициаторов аннулирования контрактов (Государство Украина и Авиакомпания). Размер ущерба оценивается десятками миллионов долларов США. Такие убытки приведут к прекращению деятельности Авиакомпании. Таким образом, работу потеряют около 500 человек, а государство получит вертолеты, которые не сможет использовать из-за значительных финансовых затрат на их ремонт и поддержание летной годности.