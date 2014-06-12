ЕС: Ассоциацию с Украиной подпишут до 27 июня

"Сообщения в некоторых СМИ о том, что подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной (в частности разделов о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли) может быть отложено, является неправдой", - говорится в сообщении на представительства странице в Facebook.

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"Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано не позднее 27 июня этого года, на заседании Европейского Совета, вместе с соглашениями об ассоциации между ЕС и Грузией и Молдовой", - добавили в представительстве ЕС.