ЕС: Ассоциацию с Украиной подпишут до 27 июня

00:46, 12 июня 2014
Политика
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Представительство Европейского Союза в Украине опровергло информацию о том, что подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной может быть отложено.

ZN.UA

"Сообщения в некоторых СМИ о том, что подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной (в частности разделов о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли) может быть отложено, является неправдой", - говорится в сообщении на представительства странице в Facebook.

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"Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано не позднее 27 июня этого года, на заседании Европейского Совета, вместе с соглашениями об ассоциации между ЕС и Грузией и Молдовой", - добавили в представительстве ЕС.

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