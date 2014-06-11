Мониторинговая миссия ОБСЕ прекратила работу в Луганске

«Ситуация в Украине остается спокойной, за исключением частей Донбасса, где напряженность остается без существенных изменений со времени предыдущих докладов», - отмечается в отчете ОБСЕ.

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Также подчеркивается, что «специальная мониторинговая миссия не восстановила связь с четырьмя наблюдателями донецкой команды и четырьмя наблюдателями луганской команды, с которыми потеряла связь 26 мая и 29 мая соответственно».

«В Луганске ситуация остается напряженной. В связи с мерами безопасности специальная мониторинговая миссия не отслеживает эту зону», - отмечается в сообщении ОБСЕ.

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В отчете говорится, что «в Донецке нет никаких существенных изменений относительно ситуации с безопасностью. Специальная мониторинговая миссия собирает дополнительную информацию о положении в Славянске через телефонные звонки регулярным собеседникам в городе, интервью с журналистами, которые возвращаются оттуда, а также через проверку последних фотографий».

Как сообщал УНИАН, 26 мая была потеряна связь с группой наблюдателей ОБСЕ в Донецкой области. Пропавшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции. 30 мая ОБСЕ сообщила о задержании еще одной группы наблюдателей на востоке Украины. Связь с группой в Луганской области была потеряна вечером 29 мая. 4 июня СБУ сообщила, что установлена непосредственная причастность российских казацких структур к поставкам оружия террористическим организациям, которые действуют на востоке Украины, а также к похищению представителей ОБСЕ 29 мая.