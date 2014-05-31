В ОБСЕ сообщают, что их наблюдатели до сих пор находятся в плену сепаратистов

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ, распространенном в субботу, 31 мая, сообщает «Немецкая волна».

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, обе группы наблюдателей захвачены сепаратистами и находятся в их плену.

Заместитель руководителя миссии наблюдателей ОБСЕ Александер Гуґ заявил в разговоре с Deutschlandfunk в субботу, что все распространенные сообщения о якобы освобождение членов миссии, не соответствуют действительности. По словам Гуґа, которые приводит агентство Reutres, контакта с наблюдателями ОБСЕ до сих пор нет.

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В то же время российская агентство "Интерфакс" распространило в субботу утром информацию о намерениях сепаратистов обменять захваченных представителей ОБСЕ на своих сподвижников.

"Рассматриваются разные варианты, в том числе и вариант их обмена на наших соратников. Пока решение не принято", - сообщил собеседник агентства из штаба самообороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Он также сказал, что представители ОБСЕ до сих пор остаются на территории, контролируемой сепаратистами.

Накануне СМИ распространили информацию об освобождении сепаратистами одной из двух захваченных групп наблюдателей ОБСЕ. ВОБСЕ эту информацию опровергли.

26 мая в Донецкой области пропали четверо международных наблюдателей, 29 мая - еще четверо в Луганской области.