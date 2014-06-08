Террористы заявляют, что наблюдатели ОБСЕ находятся в Северодонецке как заложники

Две задержанные ранее на востоке Украины группы наблюдателей ОБСЕ находятся в городе Северодонецке Луганской области.

Об этом заявил один из лидеров террористов так называемой "Донецкой республики" Андрей Пургин, сообщают "Новости Донбасса".

"По моим сведениям, задержанные группы ОБСЕ находятся в городе Северодонецке. Это чисто рефлекторное решение, т.к. находящиеся там представители миссии - гарантия того, что в городе не будут вестись боевые действия", - сказал Пургин.

Как сообщал УНИАН, 26 мая была потеряна связь с группой наблюдателей ОБСЕ в Донецкой области. Исчезнувшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.

30 мая ОБСЕ сообщила о задержании еще одной группы наблюдателей организации на востоке Украины. Связь с группой в Луганской области была потеряна вечером 29 мая.

Читайте такжеУкраина ожидает освобождения заложников, захваченных террористами - Порошенко «В городе Северодонецк (100 км от Луганска) команду остановили вооруженные люди. В состав группы входят 4 международных наблюдателя и украинский переводчик, команда перемещалась на двух автомобилях», - сказано в сообщении.

4 июня пресс-центр СБУ сообщил, что Служба безопасности Украины установила непосредственную причастность российских казацких структур к поставкам оружия террористическим организациям, действующим на востоке Украины, а также к похищению представителей ОБСЕ 29 мая с.г.

СБУ цитирует телефонные переговоры атамана «Всевеликого войска донского» Николая Козицына, который говорит, что все свои действия относительно удержания заложников он согласовывает с «белокаменной»: «Это команда сверху. Издалека-издалека… Все согласовано».