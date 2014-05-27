ОБСЕ потеряла контакт с четырьмя своими наблюдателями в Донецке

Об этом сообщает РАР.

"Наблюдатели принимали участие в стандартном патрулировании на восток от Донецка, когда с ними потерян контакт", - отмечает агентство, которое тоже ссылается на информацию Reuters, ИТАР-ТАСС.

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"В понедельник вечером около 18.00 специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла контакт с одной из своих расположенных в Донецке команд. Группа исполняла стандартное патрулирование на востоке Донецка, когда контакт был потерян. Нам не удалось восстановить контакт до сих пор", - отмечено в сообщении организации, которым располагает УНИАН.

ОБСЕ отметило, что сообщило об этой ситуации представителей украинской центральной и местной власти и пытается установить контакт с пропавшими.

Как сообщал УНИАН, местная власть Донецка подтвердила гибель во время вчерашнего противостояния в городе 40 человек, большинство из которых участники боевых действий. По данным украинской армии, вчера в городе могло погибнуть даже 200 сепаратистов, которые ранее захватили аэродром, откуда их выбили украинские силовики с помощью авиаударов и десанта.

26 мая в 13.00 после того, как террористы отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу. Против террористов было задействовано 2 самолета Су-25, которые произвели предупредительные выстрелы.

В ответ был открыт огонь со всех видов вооружения. После этого в работу включились 2 самолета МиГ-29 и 4 вертолета Ми-24. После того, как они "отработали" территорию, из вертолета высадился десант для зачистки.

Сегодня пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский сообщил, что бой с террористами в Донецке прекращен, они понесли весомые потери.

Также Дмитрашковский сообщил, что антитеррористическая операция будет длиться до полного уничтожения террористов. Против них могут применить «высокоточное оружие».

Кроме того, в ночь с 26 на 27 мая боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» ограбили и подожгли спортивную арену «Дружба», нанеся ей значительный материальный ущерб.

Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ситуация на востоке Украины сложная, но силы антитеррористической операции за вчерашний день не понесли потерь.