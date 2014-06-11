СМИ: Лавров громко рассмеялся после заявления Польши о неповторении "крымского сценария"

Министра иностранных дел Российской федерации Сергея Лаврова рассмешили слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о заверении российской стороны в невозможности повторения сценария включения в состав России других территорий так, как этобыло в марте этого года с Крымом.

Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

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"Мы имеем заверение, что крымский сценарий не повторится", - сказал вчера в Санкт-Петербурге Сикорский, слова которого приводит польское издание и отмечает, что собственно после них глава российского МИД "громко рассмеялся".

"Пытался ли российский министр смехом опровергнуть то, чего так боятся политики в Европейском Союзе - что российские солдаты так же, как в марте Крым, захватят Донецк и Луганск?", - отмечает издание.

Газета замечает, что главы МИД Польши и Германии в Санкт-Петербурге принимали участие в очередном заседании так называемого "королевского треугольника", на котором, в частности, обсуждали вопрос о ситуации в Украине.

Позже Лавров похвалил беседы с европейскими министрами за "конструктивизм" и назвал их "чрезвычайно нужными", но сторонам не удалось достичь согласия.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Россия с помощью своих военных захватила Крым, где провела непризнанный Киевом и миром референдум, по результатам которого включила полуостров в свой состав, нарушив основополагающие международные принципы принятые после Второй мировой войны, которые гарантируют нерушимость границ.

Западные государства наказали несколько десятков высокопоставленных россиян, среди которых близкие друзья и соратники Президента РФ Владимира Путина, визовыми и экономическими санкциями и пригрозили еще более суровыми наказаниями, если Россия продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине.

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В апреле вооруженные люди, в которых украинские силовики и эксперты узнали российских спецназовцев, начали захватывать ряд административных зданий в нескольких городах Донецкой и Луганской областей, после чего в мае тоже провели непризнанный никем референдум о независимости и попросились в состав России.

В то же время в этот раз российская власть заявила, что с уважением относится к волеизъявлению жителей Донбасса, отказавшись четко задекларировать свое признание новых республик, и не комментировала возможность их включения в свой состав.