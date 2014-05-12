Сепаратисты ДНР попросились в состав РФ

"Мы, народ Донецкой народной республики, по результатам референдума, проведенного 11 мая 2014 года, и основываясь на декларации о суверенитете ДНР, объявляем, что отныне ДНР является суверенным государством. <…> Исходя из волеизъявления народа Донецкой народной республики и для восстановления исторической справедливости просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации", — зачитал Пушилин в понедельник "воззвание ДНР".

Его цитируют РИА Новости.

В понедельник, комментируя итоги референдумов в Луганской и Донецкой областях, пресс-служба Кремля сообщила, что "в Москве с уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей и исходят из того, что практическая реализация итогов референдумов пройдет цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов насилия, через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска".

В воззвании также идет речь о том, что высшим органом государственной власти в Донецкой народной республике отныне является Верховный совет, который формирует правительство ДНР и Совет безопасности ДНР. Пушилин добавил, что новое государственное образование обязуется соблюдать свободу совести и вероисповедания всех традиционных религиозных конфессий и уважать традиционные точки зрения в сфере религии.

Напомним, что "референдум", на который ссылается воззвание, проводился с использованием бюллетеней для голосования, которые были напечатаны на обычной бумаге размера А5, размножены путем ксерокопирования и не имеют никакой защиты от подделки.