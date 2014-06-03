Турчинов поручил СНБО немедленно изучить вопрос о введении военного положения на Донбассе

Соответствующее распоряжение № 936/2014-рп опубликованное на президентском сайте.

”В соответствии с пунктами 1 и 17 части первой статьи 106, статье 112 Конституции Украины: секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины безотлагательно разработать с участием Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины вопрос необходимости введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, где проводится антитеррористическая операция, для предотвращения дальнейшего развития и прекращения вооруженного конфликта на территории Украины, недопущения массовой гибели мирного населения и военнослужащих и работников правоохранительных органов, обеспечения стабилизации ситуации и восстановления нормальной жизнедеятельности в названных регионах государства”, - говорится в распоряжении.

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Также Турчинов поручил обеспечить по результатам проработки данного вопроса внесения в случае необходимости в установленном порядке предложений относительно введения военного положения в соответствующих местностях Украины.