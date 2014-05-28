В Харькове задержан главарь краматорской банды террористов по прозвищу "Псих"

Как сообщает пресс-центр СБУ, 27 мая во время осуществления превентивных антитеррористических мероприятий в Харькове сотрудники СБУ во время попытки выезда в Российскую Федерацию задержали одного из руководителей сепаратистов в Краматорске Ивана Лысенко, известного под прозвищем «Псих».

Лысенко организовал и вооружил группу из 40 боевиков для террористической деятельности и дестабилизации ситуации в городе.

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Задержанный признал, что подчинялся назначенному гражданином РФ Игорем Гиркиным («Стрелок») так называемому военному коменданту Краматорска (прозвище «Терец»), который прибыл с территории Крыма.

СБУ отмечает, что в составе террористической группы Лысенко терроризировал местное население, активно участвовал в диверсионных актах на территории Донецкой области. В частности, в середине апреля Лысенко с другими боевиками пытался захватить военный аэродром в Краматорске, совершая вооруженное нападение на посты украинских военных, принимал участие в разработке и организации захватов воинских частей, расположенных в Донецке.

23 апреля его бандитская группировка штурмовала Краматорскую горгосадминистрацию, применяя огнестрельное оружие против людей, которые охраняли здание.

Кроме этого, злоумышленник вместе с другими наемниками выполнял поручения Гиркина по похищению людей. В частности, он причастен к насильственному захвату директора троллейбусного депо Краматорска, местонахождение которого до сих пор неизвестно.

У злоумышленника изъяты боеприпасы и флэш-носитель с информацией о проукраинских активистах из Донбасса, которых он, по поручению главарей террористов, запугивал.

В отношении задержанного проводятся соответствующие следственные действия.