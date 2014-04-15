Аэродром Краматорска отбил атаку террористов, пострадавших со стороны военных нет

Об этом сообщили в силовых структурах.

"Но аэродром находился под надежной защитой, поэтому атака была отбита. С нашей стороны пострадавших нет. А самолеты и вертолет подняли в небо, поскольку не было известно, как закончится штурм, поэтому чтобы защитить технику, ее подняли в небо", - сказал собеседник.

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"Сейчас в городе спокойно. Работает Нацгвардия", - цитирует силовика Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, в Краматорске Донецкой области началась спецоперация украинских силовиков в рамках антитеррористических мер.

Над аэродромом кружил военный самолет. Судя по фото, Су-25. Он летал очень низко. Полетав около получаса, самолет улетел в донецком направлении. После этого к аэродрому подъехали несколько машин скорой помощи и МЧС. Оттуда были слышны взрывы и выстрелы.