ЦИК обработала 50,26% протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, за Петра Порошенко проголосовали 53,86% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,1%, за Олега Ляшко - 8,48%, за Анатолия Гриценко - 5,48%, за Сергея Тигипко - 5,18%, за Михаила Добкина - 3,4%, за Вадима Рабиновича - 2,26%.

Все остальные кандидаты набрали меньше 2% голосов избирателей.

Общее количество голосов “за” - 8 млн. 324 тыс. 005.