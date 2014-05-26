ЦИК обработала 50,26% протоколов
09:51, 26 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9.30 обработала 50,26% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных президентских выборах, которые состоялись 25 мая.
ЦИК обработала половину протоколов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за Петра Порошенко проголосовали 53,86% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,1%, за Олега Ляшко - 8,48%, за Анатолия Гриценко - 5,48%, за Сергея Тигипко - 5,18%, за Михаила Добкина - 3,4%, за Вадима Рабиновича - 2,26%.
Все остальные кандидаты набрали меньше 2% голосов избирателей.
Общее количество голосов “за” - 8 млн. 324 тыс. 005.
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