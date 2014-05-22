В Польше послу Франции подарили "окровавленный корабль" за сотрудничество с РФ

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинцы передали корабль во время презентации книги дипломата в польской столице 21 мая и отметили, что пришли на эту встречу из-за того, что посол не вышел к ним во время акции протеста, которая состоялась днем ранее.

"После краткой дискуссии по поводу книги, украинцы передали автору модель военного корабля, символично забрызганного кровью, напомнили о своем вчерашнем протесте под Посольством Франции и отметили, что на этом корабле - кровь украинских граждан", - отмечено в сообщении на сайте активистов “Евромайдан Варшава”.

Активистка, которая передавала подарок послу, выразила сожаление по поводу того, что для Франции более важными оказались финансовые дела, чем солидарность с Украиной.

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Она заявила, что украинцы сейчас чувствуют себя так, как бы чувствовали себя французы после захвата англичанами Нормандии и подписания договора на поставку украинских кораблей Англии.

Около десяти украинцев, которые приняли участие в акции, развернули на презентации книги дипломата украинские флаги и плакаты с осуждением продажи французами кораблей россиянам.

После вручения подарка украинцы покинули зал.

Дипломат принял макет корабля и пообещал передать его президенту Франции Франсуа Олланду.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе французские дипломаты сообщили, что Франция не будет отказываться от выполнения подписанного в 2011 году контракта на поставку кораблей Mistral для России стоимостью 1,2 мрд евро, поскольку это больше навредит французам, чем россиянам.

Они также заявили, что Франция может только пересмотреть условия контракта, который предусматривает доставку двух судов с возможностью увеличения заказа до 4.

Mistral - это специальные корабли, предназначенные для перевозки военных вертолетов и другой военной техники. Уже в июне этого года во Франции должны прибыть российские военные, которые должны научиться, как их обслуживать. Поставка первых двух кораблей должна состояться еще в этом году.

Справка УНИАН. После аннексии в марте украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.