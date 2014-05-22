В Польше рассказали, что Порошенко должен сделать со своим бизнесом, если победит на выборах

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает главного фаворита президентской гонки в Украине Петра Порошенко хорошим кандидатом, но отмечает, что он в случае победы должен отказаться от своей предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом польский министр сказал в опубликованном сегодня интервью в Rzeczpospolita.

"Порошенко богатый человек, однако не переводит счета по торговле газом с одной кучки на другую. Он что-то производит, имеет фабрики по производству шоколада, судостроительные заводы, телевизионный канал. Он производит впечатление другого типа предпринимателя, но перед ним будут те же вызовы, которые появляются перед бизнесменами, в том числе в Западной Европе, которые хотят начать политическую карьеру", - сказал Сикорский, комментируя его предпринимательскую деятельность и контакты с олигархом Дмитрием Фирташем.

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"Политики должны доказать, что смогут преодолеть конфликт интересов между бизнесовой деятельностью и политической миссией", - отметил министр, назвав одним из приемлемых на Западе способов передачи активов независимому фонду.

Сикорский положительно оценил свой опыт сотрудничества с Порошенко, который ранее, помимо прочего, занимал должность министра иностранных дел Украины.

"С политиками никогда точно не известно, что сделают в будущем. Могу говорить лишь о собственном опыте. Знаю Порошенко несколько лет, когда он был главой МИД и ни разу меня не разочаровал", - сказал он, отметив, что обсуждал с ним "сложные для украинцев" вопросы.

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Сикорский также выразил мнение, что с Порошенко смогут договориться как западные государства, так и Москва.

Согласно последним обнародованным на этой неделе социологическим опросам, за Порошенко готовы проголосовать от около 45 до 53% избирателей, в то время как за ближайшего конкурента Юлию Тимошенко 8-10%.