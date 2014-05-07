Глава МИД Польши призвал все стороны прекратить вооруженное противостояние на время выборов

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил журналистам в Варшаве.

"Призываю все стороны, имеющие влияние на развитие ситуации, чтобы по крайней мере на время выборов отложить в сторону оружие и дать украинскому народу возможность сделать такой выбор, в подлинности которого не было бы сомнения", - сказал он.

Сикорский сказал, что Россия должна также способствовать тому, чтобы выборы в Украине состоялись.

Читайте такжеПротив России введут новые санкции, если она будет саботировать выборы в Украине - Керри"Если слышим, что Россия не признает или ставит под сомнение легитимность нынешней созданной конституционным путем власти в Киеве, то что может быть лучшим способом решения проблемы с сомнениями относительно ее конституционности как собственно проведение - под надзором международных наблюдателей - демократических выборов президента Украины", - отметил он.

Сикорский также выразил мнение, что президентские выборы в Украине все-таки состоятся, но остается вопрос, смогут ли они пройти во всех регионах.

По его словам, важную роль в решении этого вопроса будет играть позиция Российской Федерации.