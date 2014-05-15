Регионы поддержали децентрализацию и предлагают внести изменения в Конституцию до 25 мая - КМУ

В этом контексте вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман представил наработанные изменения к Конституции Украины, а также основные положения законопроектов, направленных на реформирование местного самоуправления и децентрализации власти.

Как сообщает Департамент информации и связей с общественностью Секретариата КМУ, презентация прошла в формате селекторного совещания с представителями органов местного самоуправления, органов власти на местах, ассоциаций органов местного самоуправления.

«Позиция правительства - эта реформа должна быть всесторонне обсуждена, должны быть учтены мнения всех территорий, всех общин для того, чтобы эта система была максимально эффективной», - сказал Гройсман.

Он пояснил, что суть децентрализации власти - максимально передать полномочия на места и инструменты для реализации этих полномочий, четко разграничить полномочия как между органами местного самоуправления так и между органами исполнительной власти по принципу субсидиарности, определить механизмы ответственности органов местного самоуправления перед избирателями и перед государством.

По его словам, одобренная в апреле Правительством Концепция реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти содержит базовые принципы, которые Правительство приняло как политическое решение.

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В частности, предлагается на уровне регионов создать исполнительные комитеты областных советов, на уровне районов - исполнительные комитеты районных советов, на уровне общин - оставить исполнительные комитеты советов и совета общины.

Базовый уровень всех компетенций предлагается передать на уровень общин, а именно:

- местное экономическое развитие;

- развитие и содержание местной инфраструктуры;

- планирование развития территорий общин;

- вопрос застройки территорий;

- благоустройство;

- социальная помощь;

- скорая медицинская помощь;

- первичная медицина;

- дошкольное, среднее и внешкольное образование;

- муниципальная милиция, которую планируют создать;

- пассажирские перевозки;

- весь спектр жилищно-коммунальных услуг;

- культура, физическая культура и спорт.

На уровень района планируют передать полномочия по содержанию объектов совместной собственности территориальных громад района; транспортная инфраструктура районного значения, обеспечение предоставления вторичной медицинской помощи, воспитания и обучения детей в школах-интернатах общего профиля.

На региональный уровень - транспортная инфраструктура регионального значения; специализированная здравоохранение; специализированное высшее образование; развитие культуры, спорта, туризма, содержание объектов общей собственности. Важная функция, которую передадут регионам - полноценное планирования регионального развития, с тем, чтобы каждая община имела возможность для реализации.

В контексте реформы речь идет и о ликвидации государственных администраций в том виде, в котором они есть.

«Мы считаем, что власть от территории до региона нужно выбирать, а не назначать из Киева, а что касается альтернативы государственным администрациям, то этот вопрос сейчас обсуждается. Однако, те органы, которые заменят местные государственные администрации будут осуществлять контрольные и надзорные функции. Речь идет о контроле за соблюдением законов Украины на территориях. Они будут координировать деятельность территориальных органов исполнительной власти - инспекций, других органов исполнительной власти; надзор за законностью деятельности органов местного самоуправления, координация всех органов власти в условиях чрезвычайного положения», - пояснил Гройсман.

Важно, что децентрализуют не только полномочия, но и финансовые ресурсы. Общие принципы - увеличение доли второй корзины бюджета до 30%.

«Мы предлагаем прописать в Конституции, что органы местного самоуправления являются полноправными партнерами государства, в том числе в экономической жизни. Принимает орган государственной власти решение ввести какие-то дополнительные полномочия, сразу за таким решением должен быть четкий расчет финансов и полная компенсация таких расходов, чтобы не подвергать общины лишним затратам, к которым может побудить государство», - отметил Гройсман.

Правительство ведет также работу над децентрализацией административных услуг. По словам Вице-премьера, более 60 функций по предоставлению админуслуг предлагается передать на местный уровень, к примеру, регистрация имущества, бизнеса, разрешительные функции, функции госархстройконтроля т.д. с серьезным контролем со стороны государства с точки зрения качества предоставления этих услуг.

Представители регионов в целом поддержали правительственные предложения и внесли свои, которые в основном касались налогов и сборов, которые теперь будут обрабатываться специалистами.

Представители Донецкой области отметили необходимость внесения изменений в Конституцию относительно децентрализации до 25 мая текущего года, то есть до президентских выборов.

Для ускорения процедуры внесения Верховной Радой Украины изменений в Конституцию, Гройсман предложил оформить соответствующее совместное обращение Правительства, областей, городов, ассоциаций в Конституционную комиссию, говорится в сообщении.