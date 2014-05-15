Пожар в Доме профсоюзов в Одессе не мог привести к гибели такого количества людей - ГСЧС

В одесском Доме профсоюзов 2 мая не было сильного пожара, который мог бы привести к гибели большого количества людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимир Боделан.

«Не было сильного пожара, от которого могло бы погибнуть такое количество людей, горело 170-180 кв. м. Это совсем не тот пожар, который мог привести к такой трагедии. Мы потушили его где-то за 45 минут. Люди погибли за считанные секунды, а не задохнулись от дыма или погибли от огня», - сказал Боделан.

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Он отметил, что людей, находящихся на этажах, спасатели «спокойно выводили по лестничным клеткам», эти потерпевшие живы, «после прибытия пожарных машин ни один человек не погиб».

Как отметил начальник управления, ему сложно судить, «что происходило до того».

По словам Боделана, возгорание центрального лестничного марша на первых двух этажах Дома профсоюзов произошло за считанные секунды, после чего был хлопок.

«Было видно, что от хлопка моментально затух огонь», - добавил он.

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«В эту же секунду на земле оказались несколько человек, выпавших из здания со стороны «черного» входа. Большинство из них были живы, но буквально через пару десятков метров люди падали без сознания. Их дальнейший трагический исход известен», - сказал Боделан.

Он отметил, что для определения причин смерти людей необходимо провести судмедэкспертизу.

Также начальник управления ГСЧС утверждает, что прибыл на Куликово поле, как только поступил первый звонок о пожаре, но в тот момент горели три палатки, а не здание Дома профсоюзов.

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По его мнению, в тот момент была угроза жизни людей от попадания камней или выстрелов, но не от огня.

По словам Боделана, он опасался, что если даст команду подразделению пожарных выехать на место, то сепаратисты «заберут их автомобиль, в лучшем случае, а то два-три».

Поэтому, по его словам, он дал команду прибыть спасателям, когда первые бутылки «начали лететь в холл здания».

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«Но это было на протяжении 7-10 минут, но ровно через 10 минут после того, как полетела первая бутылка, я дал команду выдвигаться двум цистернам», - сказал Боделан.

Он подчеркнул, что полномочия спасателей определены Кодексом гражданской защиты. «Мы не можем ликвидировать пожары и работать в условиях боевых действий, ставя под угрозу жизни спасателей», - сказал Боделан.

Он уточнил, что в операции по спасению людей участвовали 50 спасателей, которые «вынесли на руках более 350 человек, рискуя здоровьем, они отдавали пострадавшим свои кислородные маски, закрывали собой от агрессивной толпы».

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

По последним данным, количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.