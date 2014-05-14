В центре Мариуполя к выходным уберут баррикады и наведут "общественный порядок" - Тарута

Глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута отмечает, что в центре Мариуполя планируется снять баррикады и к выходным убрать “все признаки” происходивших там событий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ОГА сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, разделяет ли он призывы о прекращении Антитеррористической операции на востоке Украины.

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“Были предложения о приостановке АТО в городе Мариуполе, где широкие слои населения и трудящихся предложили принимать широкомасштабное участие в наведении общественного порядка при условии, что военные отойдут от города. И мы сейчас хотим в рамках Мариуполя осуществить эти мероприятия без участия военных”, - сказал Тарута.

Он добавил, что на сегодняшний день записаны более тысячи добровольцев, которые патрулируют город, а сегодня еще около 20 тысяч выразили желание присоединиться к этому.

“Сегодня и завтра планировалось и должны были быть сегодня работы, связанные с тем, чтобы навести порядок в центре города, снимать баррикады. Причем, там принимать участие должны были все. Я не знаю до конца, как это было, но на завтра у нас намечены такие планы и на выходные мы хотим полностью убрать все признаки тех событий, которые были там”, - сказал губернатор.

В то же время он подчеркнул, что на Мариуполе проверят схему проведения таких мероприятий и тогда мы скажем, можем ли мы такими мероприятиями решить все проблемы”.

Тарута высказал мнение, что те люди, которые держат в руках оружие и убивают людей, вряд ли могут быть убеждены мирными протестующими сложить оружие.

“Это более серьезная тема и ее уже должна решать центральная власть”, - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в Мариуполе Донецкой области 9 мая, по информации министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенных столкновений завершилась неудачей.

По данным департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации, в ходе антитеррористической операции погибли 9 человек, ранения получили 42 человека, которые были доставлены в лечебно-профилактические учреждения города.