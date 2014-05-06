В центре Мариуполя горят шины, произошла перестрелка

Возле захваченного горсовета в Мариуполе горят шины, сообщает 0629.com.ua со ссылкой на очевидцев. Дым очень густой и его видно за несколько километров.

В это же время в районе военной базы у Мариупольского аэропорта произошла перестрелка. Здесь люди в черном и камуфляже обстреляли несколько автомобилей. Известно, что среди обстрелянных авто - "Волга", которой прострелили радиатор, а также несколько микроавтобусов.

Читайте такжеВ Мариуполе отключили веб-камеры, перед горсоветом горят покрышки, слышны выстрелыИнформации о пострадавших на данный момент нет.

В центре Мариуполя снова слышен звук сирены. Cо стороны Дома связи проспект Ленина перекрыт троллейбусом, который стоит поперек дороги.

Движение транспорта на проспекте Металлургов в районе подземного перехода также перекрыто троллейбусом. Рядом лежит ряд из автомобильных шин, но он не горит.

21:58. Журналист Николай Ревченко, который находится на место происшествия в эфире hromadske.tv заявил, что боевики покинули горсовет в Мариуполе, сообщает Украинская правда.

"Есть информация, что проводится антитеррористическая операция", - добавил он, отметив, что сепаратисты покинули здание сами.

"Насколько я понимаю, проводятся локальные антитеррористические операции, замечены люди в черной одежде (украинские силовики)", - сказал он.

По его словам сепаратисты пытались напасть силы АТО у агробазы по улице Окружной на въезде в город, им дали отпор, некоторых захоплили в плен.

Cайт 0629 сообщает, что на трассе Мариуполь-Ялта, в районе второго спуска в пос.Мелекино выставлен блок-пост, где находятся люди без опознавательных знаков и нет сотрудников милиции.