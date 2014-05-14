Будущее Украины не может определяться под дулом пистолета - Госсекретарь США

Об этом заявил Государственный секретарь США Джон Керри после встречи с Министром иностранных дел Италии Федериком Могерини, сообщает сайт Госдепа.

«25 мая, мы верим, что будет возможность народу Украины сделать волеизъявления путем голосования. И будущее Украины ни в коем случае не может определяться под дулом пистолета, мы все вместе выступаем за независимость и суверенность Украины», - заявил Керри.

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«И мы отказываемся верить, что бюллетени, помеченные Москве, или же референдумы, срежисированные оттуда же, могут решать будущее Украины», - добавил Госсекретарь.

Также Керри сообщил: «Мы оплакиваем сегодня жестокость и безжалостные убийства. И сепаратисты, которые в настоящее время очень заняты распространением страха и жестокости в Донецке и Луганске, действительно требуют принять вызов и народу Украины».

«Голосование, настоящее голосование, состоится на выборах 25 мая», - отметил Керри.

Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики – 96%.

В то же время и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что, по данным МВД, 11 мая в так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой - чуть больше 32%.

13 мая в бою под Краматорском террористы устроили засаду и убили 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Около 20 бойцов контингента антитеррористической операции были ранены.

Власть в Украине, а также лидеры Запада и США убеждены, что Россия с помощью провокаций на юге и востоке Украины пытается сорвать президентские выборы, запланированные на 25 мая.