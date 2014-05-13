Аваков дал высокую должность силовику, который разгонял Майдан

23:12, 13 мая 2014
Политика
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На должность начальника милиции общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве назначили подполковника милиции Сергея Бойко. 

Аваков

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Ранее Бойко также был заместителем руководителя начальника киевского главка - начальником отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности, пишет Громадське.ТВ.

Именно Бойко активно участвовал в силовом монтаже новогодней елки на Майдане, а затем - и в разгоне митингующих 30 ноября прошлого года.

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