Аваков дал высокую должность силовику, который разгонял Майдан
23:12, 13 мая 2014Политика
1 0
На должность начальника милиции общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве назначили подполковника милиции Сергея Бойко.
Силовик, разгонял Майдан, получил от Авакова высокую должность
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.
Ранее Бойко также был заместителем руководителя начальника киевского главка - начальником отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности, пишет Громадське.ТВ.
Именно Бойко активно участвовал в силовом монтаже новогодней елки на Майдане, а затем - и в разгоне митингующих 30 ноября прошлого года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter