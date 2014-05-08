Донецкие шахтеры рассказали о пытках террористов и показали почти срезанную лампочкой татуировку (фото)

В Донецке в захваченном здании областной администрации и областной телерадиокомпании сепаратисты поставили пытки на конвейер. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве рассказали шахтеры из Новогродовки Александр Гуров и Александр Вовк, которых пытали в этих зданиях , передает "Новости Донбасса"

По их словам, в пытках участвуют бывшие работники милиции. У одного из пытавших был шеврон спецподразделения «Грифон». «Там масса комнат, люди орут нечеловеческим голосом, из окон виден российский флаг», - рассказал Гуров.

Пока их связанными везли в Донецк, они проехали несколько блокпостов милиции, и никто не попытался их освободить.

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«В телецентре очень большое скопление боевиков, помимо чеченцев, люди восточной национальности с российским акцентом», - добавил он.

Гуров рассказал, что в его захвате участвовал гражданин Российской Федерации – чеченец по национальности по имени Мурза. Шахтеры считают, что их захватили в плен с помощью исполняющего обязанности городского головы Новогродовки, который передает сепаратистам данные о всех патриотически настроенных гражданах. По их мнению, этот человек не пользуется авторитетом среди горожан и местах депутатов и пытается удержаться на должности за счет поддержки сепаратистов.

Гуровым заинтересовались после того, как он убрал флаг организации «Донецкая народная республика» со здания горсовета. «Доложили местные сепаратисты. Я срывал их флаг и скидывал. Преподнесли, что мы "Правый сектор"... Руководство города докладывает службе безопасности сепаратистов, что есть группа патриотов, что большинство депутатов не поддерживают сепаратистов», - добавил Гуров.

Все похищенные в Новогродовке шахтеры были избиты и ограблены. «Цепочку с крестом чеченцы сорвали сразу, кольцо не снималось – срезали, печатка не снималась – срезали, кроссовки украли», - сказал Гуров.

Наиболее сильные травмы получил еще один похищенный гражданин Константин Мусейко. Его избивали с передышками. Гурову несколько раз приставляли к голове заряженный пистолет и автомат. «Ночью привязали в лавочкам, угрожали зарезать, говорили, что я предатель», - сказал он.

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Также разбитой лампочкой ему пытались срезать татуировку с надписью «Слава Украине!». После освобождения шахтеры вынуждены были лечится в Киеве, так как в Донецке не чувствовали себя в безопасности.

«После освобождения Костю Мусейко отвезли в больницу, на врачах, которые оказали ему помощь были георгиевские ленточки. Он в носках убегал оттуда», - рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Также местные врачи не выявили у пострадавших серьезных травм, хотя у них были сломаны ребра, носы, челюсти.