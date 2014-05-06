Главу самообороны Донетчины освободили из плена террористов, его пытали - журналист

Глава самообороны Донецкой области Александр Якубович освобожден из плена экстремистов и уже находится в Киеве.

Об этом сообщил редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Хорошая новость. Мне позвонили из Днепропетровска. Освобожден из плена террористов и находится на нашей территории Якубович - советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он был захвачен в плен 1 мая, подвергался пыткам, очень сильно избит. Сейчас Якубович уже в Киеве", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в центре Донецка сепаратисты похитили одного из сотников Майдана, главу Самообороны Донецкой области Александра Якубовича. По словам очевидцев, нападавшие на Якубовича были без масок и в одном из них очевидцы узнали того, «кто неоднократно выступал на митинге за «Донецкую народную республику».