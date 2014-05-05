В Славянске захваченного летчика освободили из плена террористов

В настоящее время офицер находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние его здоровья врачи характеризуют как удовлетворительное.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве обороны.

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Также в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся тела пяти пилотов, которые погибли в результате обстрела боевиками вертолетов Вооруженных Сил Украины, три из них проходят идентификацию.

Напомним, что в ночь на 2 мая в районе города Славянск Донецкой области было сбито два вертолета Ми-24 Вооруженных Сил Украины, которые осуществляли воздушное патрулирование в определенном районе. Боевые машины были сбиты неизвестными лицами с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В результате обстрела несколько военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, один получил ранения.

Кроме того, выстрелами из стрелкового оружия было повреждено вертолет Ми-8 армейской авиации Вооруженных Сил Украины. В этом случае жертв нет, ранен один военнослужащий.

"Факт использования против Вооруженных Сил Украины ПЗРК ярко показал, что против военнослужащих на Донетчине действуют далеко не “мирные протестующие”, а хорошо подготовленные и вооруженные профессиональные диверсионные группы, которые путем совершения террористических актов и диверсий пытаются дестабилизировать обстановку. (...) Подобное поведение присуще или военным другой страны, которые действуют против врага, определенного им руководством, или наемникам с немалым опытом, которые готовы действовать против кого-то за вознаграждение", - отметили в ведомстве.