The Washington Post: С теми, кто мечтает о единой Украине, жестоко расправляются

Об этом говорится в статье Саймона Денаера под названием «С теми, кто мечтает о единой Украине, жестоко расправляются» в газете The Washington Post.

Диана Берг и Екатерина Кострова выросли в русскоязычных семьях, но за последние недели в них проснулись новые патриотические чувства к Украине. Они видели Украину единой страной с «европейскими ценностями», но имеющую тесные связи с Россией, страной, где неважно говоришь ты на русском или украинском языке дома, потому что ты можешь свободно выражать свои мысли на любом языке.

Понемногу этот образ уничтожается вооруженными людьми, свистом летящих камней, управляемыми бандитами, уличными боями и коктейлями Молотова.

«Большинство из нас не хотят, чтоб Украина становилась частью Европейского союза, но мы также не хотим, чтоб она была частью России», – рассказала Екатерина Кострова, 23 года, в донецкой квартире, в которой девушки проживают вместе. «Мы просто хотим жить в объединенной Украине».

«Мы настаиваем на том, что возможно жить в Украине, быть этническим русским и говорить на русском», – сказала Диана.

Екатерина Кострова – писатель, а 34-летняя Диана Берг – графический дизайнер. Обе свободно говорят на английском. Ни у одной из них не было намерения заниматься политикой, во всяком случае до того момента, как вооруженные повстанцы захватили их город и провозгласили его столицей новой пророссийской независимой Донецкой народной республикой. «Молчаливое большинство» в Донецке против разделения Украины, но Кострова и Берг не смогли молчать.

«Мы больше не могли просто пассивно наблюдать», – сказала Диана. «Мы видели эту катастрофическую ситуацию вокруг себя и хотели хоть что-нибудь сделать. Именно поэтому мы собрали первый митинг».

«Мы спросили себя: «Что, черт возьми, происходит?», – добавила Кострова. «Мы чувствовали смесь ярости, гнева и отчаяния. Мы не могли понять, почему никто ничего не делал. Поэтому мы решили сделать хоть что-нибудь».

Они создали страницу в популярной здесь социальной сети и пригласили людей присоединиться к народному митингу за единую Украину. Они ожидали, что придут несколько сотен человек. Но 4 марта, по их словам, пришло 2 тыс. человек. На следующий день их уже было 10 тысяч. Они описывают своих единомышленников как «в основном образованных, свободномыслящих, критически думающих людей ».

Но их попытки провести мирный митинг были встречены ненавистью и оскорблениями. Екатерина говорит, что ее родной брат и двоюродные братья поддерживают сепаратистов и написали оскорбительные комментарии про нее в социальных сетях. Диана рассказала, что её даже грозились убить.

28 апреля они прошли по улицам Донецка. К ним присоединились мужчины, женщины с детьми, с цветами в волосах, размахивая украинскими флагами. Они попали в ловушку, их атаковали сотни людей, которые размахивали дубинками и кнутами, кидали коктейли Молотова. Милиция спокойно наблюдала в стороне. Некоторые милиционеры, по словам Берг, даже присоединились к избиению демонстрантов.

«Нас били просто за то, что мы несли украинские флаги», – сказала Кострова. «Пророссийские сепаратисты, которые на нас напали, назвали нас фашистами, но это они жгли наши флаги и избивали наших людей – так кто из нас фашисты?»

Девушки скрывались в соседних зданиях, но решили, что город больше небезопасен. В среду они решили уехать в Одессу. «Я устала бояться за свою жизнь и безопасность», – сказала Берг. «Никто не приходит к нам на помощь».

Девушки чувствуют, что новые украинские власти бросили их на произвол судьбы, как и активисты Евромайдана, которые смели пророссийское правительство Виктора Януковича в феврале. «Люди из этого региона ездили в Киев на Евромайдан, но теперь никому нет дела до того, что здесь происходит», – сказала Диана.

Но ее история приняла «страшный» поворот, когда она присоединилась к проукраинскому митингу в Одессе в пятницу, в котором приняли участие тысячи футбольных фанатов перед игрой в ту ночь, а также простые граждане.

Мирное шествие подверглось нападению со стороны сотен людей, вооруженных палками и щитами, а некоторые еще и винтовками и коктейлями Молотова.

Но футбольные болельщики, самые организованные и фанатичные из которых известны как «ультрас», не сдались просто так. Часть из них, в касках, неся в руках щиты и палки, собрались, чтобы защитить демонстрантов.

На несколько часов улицы Одессы стали ареной сражений между группами людей, бросавших камни с обеих сторон. На фотографиях, сделанных во время этих событий, видно, как люди в масках, под прикрытием милицейских баррикад стреляли в проукраинских активистов; три человека были смертельно ранены.

В конце концов, пророссийские силы потерпели поражение и разбежались.

В тот вечер проукраинские силы пошли в контрнаступление: жгли палатки, в которых расположились некоторые из сепаратистов и напали на здание, в котором они прятались.

Диана наблюдала за тем, как разворачивалась атака. По ее словам, в проукраинских активистов стреляли с крыши здания, но признает, что они бросали коктейли Молотова. Пламя охватило здание. Около 40 человек погибло, задохнувшись от дыма или от падения с высоты – они выпрыгивали из окон в отчаянии.

За несколько часов до этого Диана радовалась: «Одесса наша». Но позже, когда она осознала весь масштаб трагедии, свидетелем которой она стала, девушка была в ужасе.

«Это ужасно, это страшно. Я не могу себе представить как чувствуют себя их семьи», – сказала она. Это совсем не то, как она себе представляла мирную и единую Украину.

«Теперь я вижу, что насилие порождает насилие», – сказала девушка. «Это был мирный митинг жителей Одессы, и на них напали. Их расстреливали из оружия. Это разозлило людей, и они решили нанести ответный удар».

Диана говорит, что ей и ее семье присылают сотни угроз смертельной расправы в день, её адрес и фотография размещены в российских социальных сетях с оскорбительными комментариями. Она не знает, сможет ли когда-нибудь вернуться в свой родной город.