СНБО: Украина не будет возобновлять вещание российских каналов и может заблокировать ряд российских сайтов

Украинская власть будет делать все, чтобы трансляция российских каналов не была возобновлена, и рассматривает вопрос блокирования некоторых российских сайтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар на брифинге для прессы.

"Сейчас трансляция запрещена, и мы делаем все, чтобы она не возобновилась, в частности, и на востоке, где это происходит силовым способом", - отметила Сюмар.

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Она напомнила, что 6 мая Киевский административный суд города Киева продолжил рассмотрение иска Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно запрета на трансляцию некоторых российских телеканалов. "Нам очень важно, чтобы этот процесс был максимально открытым, максимально публичным, и мы путем и экспертных заключений могли показать, что в действительности мы имеем дело не с информационной политикой российских телеканалов, а с политикой, которую, скорее, можно назвать пропагандистской, или психологическим влиянием", - отметила она. В качестве примера Сюмар напомнила случай, когда российские журналисты в Славянске фактически проводили допрос украинских спецназовцев, и данные допросы "были использованы для психологической операции".

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Также Сюмар пообещала принимать меры относительно недопущения самовольного подключения российских каналов путем захвата РТПЦ в регионах. По ее словам, в СНБО есть информация, что вчера в Донецке сотрудники милиции фактически открыли террористам двери РТПЦ и никакого сопротивления не оказывали.

Сейчас решается вопрос относительно усиления охраны РТПЦ в других городах и возобновления работы захваченного РТПЦ в Донецке, сказала Сюмар.

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Кроме того, Сюмар сообщила, что сегодня изучается вопрос о блокировании некоторых российских сайтов, которые используются террористами в Донецкой области для коммуникаций. "Россия заблокировала доступ к 10 украинским сайтам, очевидно, что и для нас это является актуальным, но это находится только в процессе разработки", - сказала Сюмар. В то же время заместитель секретаря СНБО добавила, что она лично относится к этому отрицательно. "Но я, как журналист, считаю, что что-либо блокировать - это очень опасный прецедент", - отметила она.

Сюмар призвала журналистов проверять информацию более тщательно, особенно если она поступает из российских источников.

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"Мы приближаемся к критическому порогу - это майские праздники, это, во-первых, 1 мая, 9 мая - праздник, символом которого является эта георгиевская лента, а также 11 мая, на которое планируется так называемый «референдум» в Донецке и Луганске - это критические даты, в ходе которых возможны многочисленные провокации", - отметила она.

Сюмар сообщила, что сейчас готовится новая доктрина информационной безопасности, где будут прямо указаны такие угрозы, как "информационные войны".