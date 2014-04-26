Сепаратисты покинули краматорский завод

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКМЗ со ссылкой на генерального директора предприятия Геннадия Сукова.

В сообщении отмечается, что сегодня, 26 апреля, в 13.30 на территорию Новокраматорского машиностроительного завода (г. Краматорск Донецкой обл.) проникли неизвестные вооруженные люди. Их целью было восстановление и использование в собственных целях инженерных машин разграждения (ИМР), которые завод выпускал до 1991 года. Попытка восстановления ИМР не удалась - сейчас НКМЗ не производит оборудование для обороны, на заводе нет ни комплектующих для этих машин, ни специалистов, которые могли бы восстановить списанную в металлолом технику.

Читайте такжеСепаратисты требуют у администрации машзавода в Краматорске машины для расчистки заваловПосле неудачных попыток завести ИМР вооруженные люди покинули предприятие. С 17.00 Новокраматорский машиностроительный завод работает в штатном режиме. По словам председателя правления АО, генерального директора предприятия Геннадия Сукова, на НКМЗ будут реализованы дополнительные меры по охране территории завода.

Из неофициальных источников корреспонденту УНИАН стало известно, что сепаратисты приезжали на завод на двух автобусах и были вооружены автоматами.