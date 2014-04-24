Милиция взяла под контроль горсовет Мариуполя - Аваков

"Мэрия освобождена для нормальной работы. Высока роль гражданских активистов. МВД налаживает процесс нормального функционирования. Сейчас взрывотехники проверят здание. Горсовет берется под охрану. Мэр уже внутри", - сообщил Аваков.

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Также он сообщил, что обошлось без жертв.

"Процесс нормализации ситуации в городе будет продолжен", - заявляет Аваков.

Представители так называемой Донецкой народной республики ранее заявляли, что ночью неизвестные пытались штурмовать горсовет Мариуполя, но попытку удалось отбить.