Добкин заявил, что не придает значения сепаратистским выборам "народных губернаторов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после презентации концепции изменений в Конституцию Украины.

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“Я не придаю большого значения выборам местных “народных губернаторов” или “мэров”, потому что считаю, что времена демократии на площадях в стране раз и навсегда прошли. Они были в свое время, в начале 90-х, когда формировалась Украина, а сегодня это отголоски Майдана, когда люди не хотят мириться с отношением действующей власти к себе, не видят конструктива, никаких предложений и пытаются такими протестными действиями сформировать для себя определенную защиту своих территорий. Но то, что произошло в Харькове (выборы “народного губернатора” - УНИАН), – недоразумение, а не какая-то полномасштабная акция, потому что когда человека миллионной области избирают чуть более чем 100 голосами, то о чем мы можем говорить”, - отметил он.

По мнению Добкина, ситуацию, которая сложилась в восточных областях Украины, нужно разрешать исключительно путем диалога.