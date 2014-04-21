«Народного губернатора» Харьковщины выбирали около 100 митингующих

Лидеры харьковских пророссийских организаций выразили недоумение по поводу голосования в понедельник за так называемого«народного губернатора», которым назвали местного активиста Владимира Варшавского, сообщает Радио Свобода.

Голосование состоялось неожиданно для организаторов митинга в поддержку федерализации уже после его завершения, когда значительная часть из нескольких сотен участников акции уже разошлась. За то, чтобы «народным губернатором» стал практически никому неизвестный Владимир Варшавский - предприниматель, блоггер, председатель недавно созданной общественной организации «Слобожанщина», - проголосовали примерно сто митингующих.

Читайте такжеВ Харькове из-за Антимайдана закрыты станции метро на площади Свободы

Один из организаторов митинга, председатель координационного совета движения «Юго-Восток» Юрий Апухтин, в комментарии Радио Свобода назвал это голосование «глупостью». «Я воспринимаю избрания Варшавского как очередного клоуна», - заявил Апухтин.

Нелегитимным считают избрание «народного губернатора» и остальные участники харьковского общественного пророссийского движения - организации «Трудовая Харьковщина», «За языково-культурное равноправие». Представители общественного движения «Борьба» назвали это избрание «несерьезным».

Читайте такжеНа митинг за федерализацию в Харькове пришли около 300 человек

Что же касается самого Владимира Варшавского, то он заявил, что готов ехать в Россию, чтобы его официально назначил сам Виктор Янукович. Для этого агитаторы Варшавского на площади Свободы начали сбор средств.

Идея выдвижения «народного губернатора Харьковщины» от пророссийских организаций обсуждалась в координационном совете еще в марте. Тогда на это место претендовало несколько лидеров.