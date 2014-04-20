Турчинов назвал Януковича "крапленой картой" в грязной игре Путина

Об этом Турчинов заявил в интервью программе «События недели» («События недели») на телеканале «Украина».

«Поэтому они к нему относятся свысока и пренебрежительно. Они даже ему ни разу пресс-конференцию в Москве не позволили провести. А только на периферии, только в Ростове-на-Дону, хотя он живет в Подмосковье, в приобретенном за украденные в Украине деньги доме», - сказал Турчинов.

Читайте также69,8% жителей Юго-Востока Украины считают Януковича нелегитимным президентомПо его словам, Янукович - «это не тот уровень, который может кто-то серьезно воспринимать. Для такой грязной игры подходит и такая крапленая карта, как Янукович».