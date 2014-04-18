Против Януковича возбуждено шестое уголовное производство - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на Главное следственное управление ГПУ.

В частности, согласно сообщению, Генпрокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении властью Януковичем и другими бывшими высокопоставленными должностными лицами по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство зарегистрировано по обращению двух граждан Украины, в которых они указывают, что указанными лицами на протяжении 2010-2013 годов совершены многочисленные злоупотребления властью, в частности, непризнание Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом, преследование лидеров политической оппозиции, журналистов со стороны органов прокуратуры, внутренних дел, подразделений Службы безопасности Украины и судов, а также попустительство коррупционным действиям бывших руководителей высших органов власти и правоохранительных органов, говорится в сообщении.

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Теперь продолжается досудебное расследование в указанном уголовном производстве, добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, ранее Генпрокуратура возбудила 4 уголовных производства в отношении Януковича. По словам и.о. генпрокурора Олега Махницкого, уголовные производства открыты за превышение власти и служебных полномочий, что повлекло массовые убийства на Майдане Незалежности в Киеве во время акций протеста, за завладение совместно с другими лицами государственным имуществом, легализацию средств, захват государственной власти путем внесения изменений в Конституцию через Конституционный суд и призывы к захвату государственной власти, озвученные Януковичем на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 27 февраля.

Сегодня, 18 апреля, в ГПУ также сообщили, что Янукович вместе с экс-председателем СБУ Александром Якименко и экс-министром МВД Виталием Захарченко обвиняется в создании террористической организации.