ГПУ обвиняет Януковича, Якименко и Захарченко в создании террористической организации

"В частности, установлено, что Виктор Янукович, Александр Якименко и Виталий Захарченко по предварительному сговору создали террористическую организацию, деятельность которой привела к массовой гибели людей 20.02.2014 на ул. Институтской в городе Киеве, а также привлекли в ее состав военнолужащих Службы безопасности Украины и внутренних войск МВД Украины", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.Читайте такжеЭкс-главу СБУ Якименко объявили в розыск

Уголовные производства открыты по части 3 статьи 258 (террористический акт, приведший к гибели людей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, против Януковича уже открыт ряд уголовных дел. В частности, за призывы к свержению конституционного строя.