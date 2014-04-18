Оппозиция пока не поддержала меморандум о взаимопонимании - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании парламента председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

Он отметил, что с 9 часов утра проходят консультации с руководителями фракций. “Коалиция депутатских групп и фракций предложила всем фракциям поддержать и проголосовать в ВР меморандум о взаимопонимании, направленный на то, чтобы мы мирным путем накануне великого христианского праздника решили те проблемы, которые сегодня угрожают нашей стране”. Он отметил, что внесены предложения, но “наши коллеги из оппозиции их пока не поддержали”.

«Поэтому соответствующее обращение будет оглашено председателем Верховной Рады и премьер-министром», - сказал Турчинов и выразил убеждение, что все граждане должны поддержать предложения по урегулированию кризиса, которые изложены в Меморандуме, поскольку они решают сложные проблемы и делают невозможной спекуляции.

«Надеюсь, что накануне Пасхи мы сможем найти понимание в нашей стране мирным путем, без жертв и крови», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в меморандуме Верховная Рада планирует обратиться к гражданам Украины в связи с событиями в восточных областях.

Вчера председатель ВР Александр Турчинов выразил надежду, что за ночь депутатам удастся выйти на согласованный проект меморандума.

Сегодня утром и.о. председателя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев сказал, что фракции пока не достигли договоренности относительно совместного меморандума об урегулировании ситуации в восточных областях Украины.