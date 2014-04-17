Турчинов усилил ответственность за сепаратизм и государственную измену

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины» (регистрационный номер 4524-1).

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Законом внесены изменения в Уголовный кодекс, которыми предусмотрено увеличить сроки заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Согласно закону, умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Те же действия, если они совершены лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Действия, которые привели к гибели людей или других тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной власти Украины, - карается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Также предусмотрено, что совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий, эпизоотий или эпифитотий, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Кроме того, предусмотрено, что передача или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. То же деяние, которое привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет».

Кроме того, установлено, что «блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступление других тяжких последствий, - наказывается штрафом от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет».

Захват вокзала, аэродрома, порта, станции или другого транспортного предприятия, учреждения или организации - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Действия, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.