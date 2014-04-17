СБУ пресекла штурм военной части в Мариуполе и задержала нескольких сепаратистов
02:46, 17 апреля 2014Политика
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Штурм военной части прекратился, спецназ СБУ «Альфа» задержал несколько участников нападения на воинскую часть МВД в Мариуполе.
Спецназ СБУ «Альфа» задержал несколько участников нападения на воинскую часть МВД в Мариуполе
Милиция и СБУ проводят спецоперацию в городе, сообщает 0629.
В Мариуполь едет украинская военная техника из сел, которые находятся рядом с городом.
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Участники бандформирований, отступая, ранили двух случайных прохожих, сожгли микроавтобус и подожгли одно из зданий рядом с военной частью.
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