СБУ пресекла штурм военной части в Мариуполе и задержала нескольких сепаратистов

Милиция и СБУ проводят спецоперацию в городе, сообщает 0629.

В Мариуполь едет украинская военная техника из сел, которые находятся рядом с городом.

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Участники бандформирований, отступая, ранили двух случайных прохожих, сожгли микроавтобус и подожгли одно из зданий рядом с военной частью.