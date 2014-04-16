Украинские силовики блокируют Славянск с целью захвата российских военнослужащих - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Российским диверсантам в Славянске этой ночью поступил сигнал на отход из города. Украинские силовики принимают меры для блокирования Славянска с целью захвата российских военнослужащих", - сообщил он.

Также, по его словам, есть данные о присутствии на территории восточных областей Украины еще двух военных частей РФ, кроме уже идентифицированного 45-го полка ВДВ.

Читайте такжеВ Запорожской области СБУ задержала агента военной разведки РФ"Кроме военнослужащих этой российской части, по нашим данным, на украинской территории действуют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ.

Также есть данные о присутствии на Донбассе ДРГ еще одной части спецназа российского ГРУ. Эти данные мы проверяем", - написал Тымчук.

В настоящее время в рамках антитеррористической операции, проводимой украинскими силовиками на Донбассе, проводятся «точечные» операции по нейтрализации отдельных групп экстремистов.