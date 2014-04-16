Украинские силовики идентифицировали российских десантников на востоке

Об этом он заявил силовой вице-премьер Виталий Ярема в Полтаве, где вчера похоронили погибшего спецназовца Геннадия Билыченка, сообщает ТСН.

По его словам, нет никакого сомнения, что на Востоке Украины орудуют элитные войска РФ. Это представители подразделения 45-й отдельного разведполка из Кубинки, который расквартирован возле Москвы. Сейчас это подразделение находится на территории Украины.

Читайте такжеДонецкую ОГА удерживают около полутысячи боевиков, среди них есть военные РФ - журналист"Поэтому, все слова Путина и Лаврова о том, что здесь отсутствуют российские войска - это все ложь", - сказал Ярема.

Также он рассказал, что генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту терроризма и убийства, и убийцы офицера "Альфы" будут объявлены в межгосударственный розыск.

"Но я надеюсь, что эти лица будут уничтожены, а не задержаны", - сказал Ярема.

Погибшего Геннадия Билыченка за проявленный героизм представят к награде.