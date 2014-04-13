Заседание СНБО завершилось, обсуждали антитеррористические меры

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

На заседании обсуждались "антитеррористические мероприятия и вопросы, связанные с нормализацией ситуации на Востоке Украины".

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что СНБО обсуждает вопрос введения чрезвычайного положения.