Турчинов поручил проверять присутствие зарегистрированных в зале нардепов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя ВР, соответствующее поручение Турчинов дал Аппарату Верховной Рады Украины во время пленарного заседания в пятницу.

По его словам, из-за малой численности депутатов на заседании парламента сегодня нет возможности принимать «очень важные и ответственные решения».

«Сейчас все фракции работают не организованно, в том числе, и внефракционные депутаты», - прибавил он, поручив работникам аппарата «проверять фактическое присутствие депутатов на заседаниях».

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«Прошу проверять фактически по наличию в системе «Рада» карточек явку депутатов, а не по подписям утром в бланке регистрации», - сказал Турчинов.

Кроме того, председатель Верховной Рады обратился к руководителям фракций с просьбой провести соответствующую работу с депутатами, «чтобы мы не позорили парламент Украины перед нашими избирателями, которые, в отличие от депутатов, ходят регулярно на работу, за что и получают зарплату».