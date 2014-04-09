Царев снимет свою кандидатуру на выборах в пользу Добкина - источник

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на источник в Партии регионов.

По словам источника, Царев пошел на президентские выборы как «технический» кандидат, и позже поддержит Добкина.

Напомним, 7 апреля политсовет Партии регионов исключил кандидатов в президенты Сергея Тигипко, Олега Царева и Юрия Бойко из рядов партии.

29 марта Партия регионов поддержала кандидатуру Михаила Добкина на пост президента Украины. Вместе с тем, Бойко, Тигипко и Царев отказались снимать свои кандидатуры в пользу Добкина.