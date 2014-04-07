Из Партии регионов исключили Тигипко, Царева и Бойко

Политсовет Партии регионов исключил Сергея Тигипко, Олега Царева и Юрия Бойко из партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил секретарь президиума Партии регионов Борис Колесников.

По его словам, решение было принято на основе заявлений Тигипко, Царева и Бойко.

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Как сказал Колесников, за это решение проголосовало подавляющее большинство членов политсовета (из 80 человек - УНИАН) за исключением 4 человек.

Также он сообщил, что в тех регионах, где Тигипко, Бойко и Царев возглавляли региональные организации партии или же лидеры этих организаций вышли из партии из-за их поддержки, партия назначила сегодня временно исполняющих обязанности руководителей. По его словам, речь идет о Киевской, Черновицкой, Ривненской, Одесской, Кировоградской областях.

При этом Колесников заявил, что отрицает возможность раскола партии.

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Он напомнил, что в поддержку кандидата в президенты от Партии регионов Михаила Добкина проголосовали 90% делегатов съезда партии.

По словам Колесникова, в любой «цивилизованной политической силе» члены партии должны отказаться от баллотирования на пост главы государства, если проиграли праймериз.

Как известно, Тигипко, Царев, Бойко баллотируются на пост президента Украины.