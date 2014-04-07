Продолжаются переговоры по поводу разблокирования территории вокруг Харьковской ОГА - милиция

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Харьковской области.

“В результате переговоров, которые проходили между руководителями правоохранительных органов и участниками массовых мероприятий, митингующие согласились добровольно покинуть админздание Харьковской облгосадминистрации. Государственное учреждение работает в штатном режиме”, - сообщили в пресс-службе.Читайте такжеЗдание ОГА в Харькове полностью освобождено от сепаратистов - Аваков

Правоохранители убедили митингующих в необходимости выражения позиции исключительно в правовом поле без нарушений общественного порядка.

“Работа Харьковской облгосадминистрации возобновлена в полном объеме. Все ее работники беспрепятственно занимают свои рабочие места, и будут осуществлять свою деятельность в штатном режиме. Продолжаются консультации между общественностью и работниками милиции относительно достижения договоренности по разблокированию территории, прилегающей к админзданию ”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, утром министр внутренних дЧитайте такжеАваков заявил, что МВД не будет стрелять в "кучку проплаченных провокаторов"ел Аресен Аваков написал в Facebook, что зданиеХарьковской ОГА, захваченное 6 апреля вечером сепаратистами, полностью освобождено. Тогда несколько сотен сторонников федерализации Украины за 10 минут оттеснили около 200 милиционеров, которые охраняли вход в ОГА.